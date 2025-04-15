Синоптик спрогнозировал июньскую погоду в европейской части России
Теплый воздух из Турции принесет на запад, в центр и на север европейской части России июньские температурам. Об этом 15 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, во вторник, 15 апреля, температура поднимется до майских значений, а начиная с 16 апреля воздух прогреется до июньской нормы — около +20 градусов.
«В конце недели по Московскому региону прогнозируется +20...+25 градусов», — отметил синоптик в беседе с «РИА Новости».
Он пояснил, что потепление будет обусловлено двумя факторами: солнечной энергией при малом количестве облаков и перемещением теплых воздушных масс.
Однако Вильфанд добавил, что на юг европейской части России начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири, поэтому не стоит ожидать значительного тепла.
12 апреля профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала «Известиям», как метеочувствительным людям справляться с последствиями антициклона. Врач рекомендовала в такие дни особенно тщательно контролировать показатели давления. Его следует измерять два-три раза в день, а при значениях выше 140/90 необходимо принять назначенные врачом гипотензивные препараты.