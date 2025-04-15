В Костроме автомобиль сбил женщину и трехлетнего ребенка
В Костроме автомобиль сбил женщину с трехлетним ребенком на пешеходном переходе. Об этом 15 апреля сообщает прокуратура Костромской области в Telegram-канале.
«Водитель автомобиля Nissan X-Trail допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 31-летнего водителя с последующим наездом автомобиля Nissan X-Trail на 24-летнюю женщину с трехлетним ребенком, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия женщина и ребенок получили травмы, они госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
12 апреля сообщалось, что в Нижегородской области автомобиль сбил двух подростков на пешеходном переходе, в результате чего один из них скончался, а второй получил множественные травмы.