В Ивановской области два чиновника задержаны по делу о получении взяток
В Ивановской области член правительства региона — директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук и его первый заместитель задержаны по подозрению в получении более 50 млн рублей в качестве взятки. Об этом 15 апреля сообщает региональная прокуратура.
Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие полагает, что оба фигуранта получали вознаграждения от представителя коммерческих организаций, и за это позволяли ей на выгодных условиях заключать и выполнять госконтракты на содержание и ремонт дорог.
«Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 млн рублей. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале ведомства.
15 апреля районный суд арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко по делу о взятке в особо крупном размере. Он заключен под стражу до 13 мая. Экс-замгубернатора обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).