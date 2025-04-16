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В Москве стало меньше выходить на рынок новых жилых проектов

«Метриум»: старт проектов новостроек в Москве упал до минимума за 13 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В I квартале 2025 года на рынке новостроек Москвы, включая Новую Москву, стартовали продажи восьми новых проектов. Это минимальный показатель за последние 13 лет, следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 16 апреля.

В I квартале 2024 года началась реализация 14 проектов, в аналогичное время 2023-го — 18, в I квартале 2022-го — 21, в тот же период 2021-го — 19.

Эксперты отметили, что среди проектов, продажи которых стартовали в этом году, преобладают новостройки бизнес-класса (шесть из восьми). Один новый проект появился в сегменте «делюкс». Еще один проект комфорт-класса начал реализовываться в Новой Москве, в Троицком административном округе. В I квартале новостройки бизнес-класса заняли рекордную долю среди новых проектов — 75%.

«Сегодня потенциальные покупатели пристальное внимание уделяют качественным характеристикам проектов и выбирают среди жилых комплексов тот, который будет в полной мере откликаться их требованиям. Как правило, современным запросам горожан отвечают проекты бизнес-класса. Однако в условиях высокой конкуренции за клиентов девелоперы всё чаще стараются дополнить свой продукт уникальными преимуществами, в основном характерными для премиум-сегмента, но при этом не добавляя «плюсов» к стоимости квадратного метра», — отметила директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

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В I квартале текущего года на рынке не появилось новых проектов премиум-класса, тогда как в аналогичный период 2024-го таких проектов было два, 2022-го — четыре.

«Проекты премиум-класса — это эксклюзивный продукт, в течение одного года рынок пополняется ограниченным числом проектов. Поэтому более показательной будет динамика по итогам года. В целом активность застройщиков в премиальном сегменте возрастает, поэтому предложение будет увеличиваться», — объяснила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Активность застройщиков в элитном и делюкс-классе снизилась. На рынок вышел лишь один проект делюкс-класса, в аналогичное время 2023-го — четыре, 2022-го — один.

«В условиях высокой ключевой ставки и снижения спроса застройщики сокращают запуск новых проектов. В отличие от предыдущих локальных «зон турбулентности», сейчас нет четкого понимания, как долго продлится жесткая кредитно-денежная политика ЦБ. Соответственно период сниженного спроса может продлиться долго. В этих условиях девелоперы делают ставку на текущие проекты», — уточнил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 12 апреля, руководитель группы ценообразования и планирования продаж Level Group Александр Коротков рассказал «Известиям», что вид из окна — один из ключевых факторов ценообразования. Панорамные виды на город, реку или знаковые объекты могут увеличить стоимость квартиры до 15%.

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