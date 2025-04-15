Электрические «Москвичи» отправят на Кубу для работы в такси
В столице Кубы в 2025 году откроется таксопарк на базе российских автомобилей «Москвич». Об этом 15 апреля московский департамент транспорта объявил в своем Telegram-канале.
В Гавану отправят 25 кроссоверов «Москвич 3» и столько же электромобилей «Москвич 3е». Обслуживать таксопарк будет совместное российско-кубинское предприятие.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, меморандум о намерениях по организации в республике таксопарка на базе автомобилей «Москвич» был подписан с кубинской стороной в прошлом году. К реализации проекта готовы приступить в 2025-м.
«Помимо 50 «Москвичей» также поставим запасные части и организуем обучение кубинских специалистов на заводе МАЗ «Москвич». Это поможет непрерывной работе таксопарка», — отметил Ликсутов.
Ранее в этот день сообщалось, что автозавод «Москвич» готовится к старту производства кроссовера «Москвич 8». Он станет четвертой моделью возрожденного бренда, анонс выхода модели на рынок состоялся еще год назад, в апреле 2024-го. Изначально производство и старт продаж планировались до конца того года.