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В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире

Захарова: удар БПЛА по Курской области выглядит цинично на фоне заявлений о мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Удар украинских беспилотников по Курской области выглядит цинично на фоне заявлений Киева о якобы стремлении к миру. Об этом 15 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Непрекращающиеся преступления человеконенавистнического режима [президента Украины Владимира] Зеленского особенно цинично выглядят на фоне речей <…> о якобы стремлении к миру», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что подобные высказывания не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей украинских властей. По ее мнению, Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта и стремится нанести «стратегическое поражение» России.

Захарова призвала международное сообщество осудить действия украинского руководства и проявить решимость в прекращении «кровавых деяний банды Зеленского».

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О массированной атаке украинских дронов по Курской области стало известно ранним утром 15 апреля. В результате ударов произошло возгорание в нескольких домах. Также погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Огонь повредил два многоэтажных здания и три частных домовладения. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждено 11 служебных автомобилей.

По факту массированной атаки ВСУ на жилые дома в Курске возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

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