Появились кадры последствий атаки ВСУ на гараж скорой помощи в Курске
В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гаражу станции скорой помощи служебные автомобили получили сильные повреждения. Кадры последствий атаки украинских боевиков есть в распоряжении «Известий».
«Украинский дрон сдетонировал на парковке станции скорой медицинской помощи. Взрывной волной повредило автомобили. У машин помят кузов, выбиты как задние, как и лобовые стекла», — рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
Местный житель Андрей Напалков сообщил, что получил информацию об ударе украинских боевиков по гаражу этой ночью. По его словам, медицинского персонала на территории не было. Он уточнил, что дежурная смена в целях защиты отключила освещение на участке и потушила небольшое возгорание.
Мужчина добавил, что территорию также оцепили и сообщили об атаке ВСУ соответствующим инстанциям.
«Это объект здравоохранения и в то числе социальный объект. Нанесение ударов по здравоохранению — это уже очень о многом говорит в отношении противоположной стороны», — подчеркнул Напалков.
Сотрудник Главного военного следственного управления Следственного комитета (ГВСУ СК) России сообщил, что продолжается осмотр и последствия атаки украинских боевиков. По его словам, по всему Курску работает достаточно много групп.
Он уточнил, что в настоящее время осмотр проходит на базе автотранспортного предприятия, где припаркованы служебные машины скорой помощи. По словам сотрудника ГВСУ СК РФ, повреждения получили не менее 15 автомобилей.
О массированной атаке украинских дронов по Курской области стало известно ранним утром 15 апреля. В результате ударов произошло возгорание в нескольких домах. Также погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Огонь повредил два многоэтажных здания и три частных домовладения. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждено 11 служебных автомобилей.
По факту массированной атаки ВСУ на жилые дома в Курске возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).