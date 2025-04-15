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Украинские СМИ сообщили об увольнении главы Сумской ОВА Артюха

«Общественное»: главу Сумской областной военной администрации Артюха уволили
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Фото: Telegram
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Кабинет министров Украины освободил от должности главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха. Об этом 15 апреля сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

«Кабмин одобрил увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации», — говорится в публикации.

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Ранее, 13 апреля, мэр украинского города Конотопа Артем Семинихин потребовал от главы Сумской ОВА Артюха уйти в отставку. Семинихин опубликовал видеобращение, в котором в крайне грубой форме потребовал от Артюха сложить свои полномочия, назвав его мразью и чучелом.

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