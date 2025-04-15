Украинские СМИ сообщили об увольнении главы Сумской ОВА Артюха
Кабинет министров Украины освободил от должности главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха. Об этом 15 апреля сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
«Кабмин одобрил увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации», — говорится в публикации.
Ранее, 13 апреля, мэр украинского города Конотопа Артем Семинихин потребовал от главы Сумской ОВА Артюха уйти в отставку. Семинихин опубликовал видеобращение, в котором в крайне грубой форме потребовал от Артюха сложить свои полномочия, назвав его мразью и чучелом.