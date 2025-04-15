Карта спецоперации на Украине 15 апреля
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 апреля можно в материале «Известий».
В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное в Сумской области.
Потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих, также уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, а также 304 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 866 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 846 танков и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 127 единиц специальной военной автомобильной техники.
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