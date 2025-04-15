Ряд тюрем во Франции подверглись нападениям со стрельбой и поджогом машин
Во Франции ряд тюрем подверглись нападениям злоумышленников, которые подожгли машины и открыли стрельбу. Об этом 15 апреля сообщает телеканал BFMTV.
«Несколько тюрем подверглись скоординированным атакам, в ходе которых были подожжены транспортные средства и открыт огонь из автоматического оружия», — указано в материал.
Уточняется, что в Люине (департамент Буш-дю-Рон) и в Валансе (департамент Дром) неизвестные подожгли автомобили на парковке тюрьмы. В Тулоне (департамент Вар) по воротам тюрьмы был открыт огонь из автоматического оружия.
Согласно источникам телеканала, эта «операция» с пожогами была скоординированной атакой, которая стала ответом на намерение создать тюрьмы высокой безопасности в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Ранее, 8 марта, сообщалось, что в Берлине в районе Шпандау неизвестные подожгли семь автомобилей бундесвера (Вооруженных сил Германии), после чего вандалы выпустили обращение. Полиция взяла на себя расследование по подозрению в политическом поджоге.