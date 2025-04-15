Трампа убеждают ввести новые санкции против России. Что пишут СМИ

Демократическая партия в конгрессе США и Украина намерены использовать мировую реакцию после ракетного удара по Сумам, чтобы убедить президента страны Дональда Трампа продолжить военную поддержку Украины. Что пишет зарубежная пресса о вероятности новых санкций против России и реакции самого Трампа — в дайджесте «Известий».

The Wall Street Journal: Трампа убеждают быть жестким с Россией

Несколько старших советников президента США Дональда Трампа призывают его с большим скепсисом относиться к заявлениям России о стремлении к мирному соглашению с Украиной. По словам американских чиновников, в эту группу входят госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

The Wall Street Journal Они рекомендовали Трампу соблюдать большую осторожность в контактах с [президентом РФ Владимиром] Путиным и занять более жесткую позицию в ответ на требования Москвы о территориальных уступках со стороны Киева. Тем не менее, как сообщается, Трамп по-прежнему прислушивается к мнению спецпредставителя Стива Уиткоффа, который после двух встреч с Путиным в Москве считает, что тот действительно хочет заключить мир

Во время обсуждений в Белом доме о том, стоит ли ужесточать санкции против России, чтобы вынудить ее к переговорам, Рубио и Келлог советовали Трампу с большей осторожностью относиться к дипломатическим намерениям Путина, сообщили чиновники.

Reuters: в конгрессе готовят новые санкции против России

Демократы в палате представителей инициировали законопроект, призванный усилить позиции Украины в конфликте. Документ пока не обнародован, он был подан через две недели после представленных республиканцами и демократами в сенате жестких санкций против России, в случае если она откажется вести добросовестные мирные переговоры с Украиной. Усилия конгресса отражают растущую обеспокоенность законодателей обеих партий судьбой Украины на фоне примирительной позиции Трампа по отношению к Москве.

Reuters Помощники конгресса, которые помогали писать законопроект палаты представителей, заявили, что их целью было повлиять на переговоры по любому законопроекту, связанному с Украиной, который в конечном итоге будет принят конгрессом. Ожидалось, что части законопроекта появятся в любом окончательном широком пакете по Украине, даже если саму меру не удастся продвинуть в палате представителей с республиканским большинством

По данным агентства, среди чиновников администрации Трампа всё чаще возникают разногласия по поводу урегулирования конфликта: некоторые предлагают Украине уступить территорию России, а другие выступают за более целенаправленную поддержку Украины. Законопроект палаты представителей состоит из трех разделов: он включает помощь в восстановлении Украины, предоставление Киеву прямых кредитов и военного финансирования, а также жесткие санкции и экспортный контроль в отношении России.

Bloomberg: спецпредставитель Трампа Уиткофф доволен итогами встречи с Путиным

Специальный посланник президента США охарактеризовал свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе как «убедительные». Ключ к общему соглашению вращается вокруг «пяти территорий», сказал Уиткофф, не вдаваясь в подробности. Возобновление дипломатических усилий произошло после того, как Трамп выразил разочарование темпами переговоров с Россией.

Bloomberg Россия связала усилия по прекращению боевых действий со смягчением санкций, а также потребовала приостановки поставок оружия на Украину в качестве условия прекращения огня

После встреч в Санкт-Петербурге Уиткофф заявил, что увидел «возможность изменить российско-американские отношения» с помощью привлекательных коммерческих возможностей, которые обеспечат стабильность в регионе. В понедельник Трамп на фоне вопросов о том, какая сторона несет ответственность за неспособность достичь прекращения огня, снова обвинил Зеленского в конфликте.

BBC News: Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта

Президент США заявил, что украинский лидер разделяет вину с президентом России Владимиром Путиным за «миллионы погибших» на Украине. «Вы не начинаете <конфликт> против человека, который в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты», — заявил он журналистам в Белом доме, также обвинив в конфликте бывшего президента США Джо Байдена. Комментарии Трампа прозвучали после российской атаки на украинский город Сумы.

BBC News Трамп неоднократно конфликтовал с Зеленским, с тех пор как вернулся в должность в этом году, и ранее, по всей видимости, обвинял Украину в развязывании <конфликта>

После того как переговоры между официальными лицами США и России не привели к прекращению огня на Украине, Трамп заявил, что он «очень зол» на Путина, хотя и добавил, что у него «хорошие отношения» с российским лидером. Трамп настаивал на том, что хочет «остановить убийства», и дал понять, что вскоре последуют предложения, но не стал вдаваться в подробности.