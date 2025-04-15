Мужчина погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Один человек погиб в результате пожара в квартире в столичном районе Лосиноостровском. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает во вторник, 15 апреля.
Возгорание личных вещей и мебели на площади 5 кв. м произошло в однокомнатной квартире на втором этаже дома на улице Норильской.
«Принятыми мерами спасатели вытащили из квартиры пожилого мужчину, однако прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего», — рассказал источник агентства.
К настоящему времени пожар ликвидирован.
Ранее в этот день пожар произошел в квартире в доме на Нагатинской набережной в Москве. В результате ЧП погиб один человек и один пострадал, сообщает 360.ru. Спасатели вытащили из горящего помещения двух человек — один сильно пострадал, а другой погиб после осмотра врачей.
12 апреля пожар произошел на 5-й Парковой улице на востоке Москвы. В результате возгорания никто не пострадал, передает RT.
9 апреля на седьмом этаже административного здания на Госпитальной площади столицы вспыхнул пожар. Согласно данным источника «Известий», возгорание произошло в роддоме. В здании провели массовую эвакуацию с помощью лестниц.