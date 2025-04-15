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Собянин рассказал о поддержке городом сферы такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 2012 года, когда город стал оказывать таксомоторным компаниям финансовую поддержку, была компенсирована часть затрат на покупку 92 тыс. автомобилей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Общая сумма субсидий — 2,49 млрд рублей. Субсидия выдается только на автомобили с экологическим классом 5 и 6 и на электромобили, произведенные в Москве, для них предусмотрен повышающий коэффициент 2,5», — отметил он.

По словам градоначальника, сегодня в Москве и области работают почти 200 тыс. автомобилей такси. За год парк вырос на 15%. Средний возраст машины — 3,2 года. В Москве один из самых молодых таксопарков в Европе, заявил Собянин. К 2030 году примерно половину парка составят электромобили.

В прошлом году такси воспользовались больше 632 млн человек, а в день пассажиропоток составлял 1,73 млн — это рекордный показатель, подчеркнул мэр Москвы.

Он также отметил, что за 15 лет рынок таксомоторных перевозок был полностью легализован. С прошлого года в Москве действует аттестация водителей такси, а с 1 марта этого года она стала обязательной. Кроме того, в 2023 году службы заказа такси по новому закону стали нести ответственность перед пассажирами.

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