Песков сообщил об отсутствии планов беседы Путина и Трампа о моратории РФ на удары

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет планов по переговорам с американским коллегой Дональдом Трампом о моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом 15 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет. Мы проинформируем вас соответствующим образом, как это мы делаем обычно», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос «Известий».

По его словам, информацию о точном времени истечении моратория необходимо уточнить у оборонного ведомства. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российская сторона выполняет мораторий, однако Украина его не соблюдает.

Накануне Песков заявил, что возможность продления моратория на удары по энергообъектам будет зависеть от решения Путина. Он напомнил, что Украина не соблюдала договоренности. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что для принятия решения необходимо проанализировать все 30 дней, и добавил, что Москва может обменяться информацией и соображениями с Вашингтоном.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре в ходе телефонных переговоров 18 марта. Тогда президент РФ отдал соответствующий приказ российским структурам. В тот же день после публичного согласия президента Украины Владимира Зеленского на приостановку ударов по энергетике украинская армия атаковала энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.