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Песков сообщил об отсутствии планов беседы Путина и Трампа о моратории РФ на удары

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В графике президента РФ Владимира Путина пока нет планов по переговорам с американским коллегой Дональдом Трампом о моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом 15 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В течение ближайших нескольких дней такого разговора в графике нет. Мы проинформируем вас соответствующим образом, как это мы делаем обычно», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос «Известий».

По его словам, информацию о точном времени истечении моратория необходимо уточнить у оборонного ведомства. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российская сторона выполняет мораторий, однако Украина его не соблюдает.

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Накануне Песков заявил, что возможность продления моратория на удары по энергообъектам будет зависеть от решения Путина. Он напомнил, что Украина не соблюдала договоренности. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что для принятия решения необходимо проанализировать все 30 дней, и добавил, что Москва может обменяться информацией и соображениями с Вашингтоном.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре в ходе телефонных переговоров 18 марта. Тогда президент РФ отдал соответствующий приказ российским структурам. В тот же день после публичного согласия президента Украины Владимира Зеленского на приостановку ударов по энергетике украинская армия атаковала энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.

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