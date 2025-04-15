Названы лучшие ресторанные концепции России
В понедельник, 14 апреля, в Москве прошла юбилейная ХХ премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». В финале за звание лучшей новой ресторанной концепции состязались 12 гастрономических проектов из восьми регионов России. Также в рамках премии состоялся бизнес-фестиваль с тематическими выступлениями и мастер-классами от профессионалов фуд-индустрии.
Решением экспертного совета «Золотая пальмовая ветвь» досталась проекту «Посольство» (Самара). Он же был отмечен в категории «Выбор медиа-жюри». «Жерарня» (Новосибирск) удостоилась «Серебряной пальмовой ветви». «Бронзовую пальмовую ветвь» поделили между собой рестораны «Закрома» (Ярославль) и Sadko (Красноярск).
По традиции в рамках премии были отмечены лучшие проекты в специальных номинациях. Лучшим по версии гостей ресторанов стал проект «Умай» (Казань). Ресторан Carbonara (Екатеринбург) победил в номинации «Место с историей». За гастрономический проект «Два шефа — одна кухня», направленный на популяризацию локальной кухни награды удостоился ресторан Wine Kitchen курорта Мрия (Ялта). За современное прочтение истории региона — гастропаб «Черная река» (Воронеж), а за развитие гастрономического туризма на юге России и сохранение традиций локальной кухни — ресторан «Птицы захмелели» (Сочи, Красная Поляна). Кроме того, столичный проект Mela был признан лучшим «Новым рестораном со средиземноморской кухней». Наконец, «Кондитерская студия Ирины Хасановой» удостоилась специального диплома «Пальмовой ветви».