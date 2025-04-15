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Эксперты перечислили самые популярные модели водного транспорта в РФ

«Авито Авто»: рост спроса к водному транспорту начинается с приходом весны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Среди марок моторных лодок на вторичном рынке в России в марте этого года самой популярной стала Yamaha, а среди гидроциклов — BRP Sea-Doo. Об этом «Известиям» 15 марта рассказали эксперты «Авито Авто», которые изучили динамику предложения на водный транспорт и интерес к нему со стороны пользователей платформы в 2024–2025 годах.

Так, в сегменте моторных лодок наибольшей популярностью пользуются марки Yamaha (доля 11,9%), Hangkai (6,4%), Tohatsu (6,3%), Suzuki (5,6%) и Mercury (4,9%), а в категории гидроциклов — BRP Sea-Doo (68,1%), Yamaha (19,5%), Kawasaki (5,8%), Jet Motor (1,3%) и Polaris (1%).

Рост спроса на водный транспорт начинается с приходом весны. В марте 2025 года интерес к яхтам и катерам вырос на 12,3% по сравнению с февралем, подсчитали эксперты. Интерес к моторным лодкам стал выше на 32,2%, а к гидроциклам — в 2,1 раза. Количество объявлений также начинает расти с приходом весны, но динамика менее выраженная.

Пиковых значений рынок достигает летом. Объем предложений с разными видами водной техники в сезон вырастает в 1,5–2 раза относительно минимальных показателей, которые фиксируются зимой. Максимальный интерес пользователей достигается в июле, указали аналитики.

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31 марта сообщалось, что компания Chery, которая начала продавать в России велосипеды в прошлом году, представила обновленную линейку городских моделей. Для покупки доступны две версии по цене от 26,4 тыс. рублей.

27 марта эксперты рассказали, что приобретать мотоциклы в России лучше всего ранней весной и осенью, но накануне мотосезона, когда выше спрос и конкуренция за хорошие экземпляры. Пик интереса к мотоциклам с пробегом приходится на конец весны–начало лета. Например, в 2023 году их популярность достигала максимальных значений в мае.

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