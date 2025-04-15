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В МИД РФ заявили о бездействии ОБСЕ по проблеме радикализации в Европе

Масленников: ОБСЕ не настроена уделять внимание проблеме радикализации в Европе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия обращает внимание на бездействие Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в вопросе радикализации европейского общества. Об этом 15 апреля заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, в странах Евросоюза (ЕС) растут проявления нетерпимости, ксенофобии, расизма, антисемитизма и исламофобии.

«Сами еэсовцы вынуждены признавать, что каждый второй мусульманин в ЕС сталкивается с дискриминацией в повседневной жизни», — сказал Масленников во время дискуссии международного клуба «Валдай», которая транслировалась на сайте организации.

Он подчеркнул, что ни БДИПЧ ОБСЕ, ни страны коллективного Запада не проявляют готовности серьезно заниматься этими вопросами.

«Значительный уже период времени, с начала специальной военной операции, профильные институты ОБСЕ игнорируют эти вопросы в Европе», — заключил Масленников.

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Ранее, 11 апреля, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия сегодня ведет сложную борьбу с нацистской идеологией, исходящей из Европы. Он отметил сходство текущей ситуации с периодом Великой Отечественной войны 80 лет назад.

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