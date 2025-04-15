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Соседка убитого дочерью москвича сообщила о конфликтах в семье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В семье из столичного района Южное Бутово, где 15-летняя дочь зарезала собственного отца, постоянно случались конфликты. Об этом 15 апреля «Известиям» рассказала соседка семьи.

«Слышно было, какая-то возня, типа ссоры какой-то, девушка кричала: «Помогите!» <…> Ссоры там были постоянно слышны», — отметила женщина.

По ее словам, в момент конфликта отец начал угрожать дочери убийством. Соседка считает, что девушка защищалась от мужчины.

По данным источника «Известий», убитый требовал от 20-летней старшей дочери взять для него кредит на 1,4 млн рублей, но получил отказ. Тогда отец ударил девушку кулаком по лицу, после чего схватил кухонный нож и полоснул ее по руке. Младшая сестра бросилась на защиту старшей, сама взяла нож и ударила им мужчину в шею, тот умер от полученных ран.

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Тело 41-летнего москвича нашли в квартире ранее в тот же день с признаками насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего в настоящее время еще устанавливаются.

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