Соседка убитого дочерью москвича сообщила о конфликтах в семье
В семье из столичного района Южное Бутово, где 15-летняя дочь зарезала собственного отца, постоянно случались конфликты. Об этом 15 апреля «Известиям» рассказала соседка семьи.
«Слышно было, какая-то возня, типа ссоры какой-то, девушка кричала: «Помогите!» <…> Ссоры там были постоянно слышны», — отметила женщина.
По ее словам, в момент конфликта отец начал угрожать дочери убийством. Соседка считает, что девушка защищалась от мужчины.
По данным источника «Известий», убитый требовал от 20-летней старшей дочери взять для него кредит на 1,4 млн рублей, но получил отказ. Тогда отец ударил девушку кулаком по лицу, после чего схватил кухонный нож и полоснул ее по руке. Младшая сестра бросилась на защиту старшей, сама взяла нож и ударила им мужчину в шею, тот умер от полученных ран.
Тело 41-летнего москвича нашли в квартире ранее в тот же день с признаками насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего в настоящее время еще устанавливаются.