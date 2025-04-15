Нарышкин связал военную активность Польши с причиной острой ситуации в Европе
Военная активность Польши у границ Белоруссии стала одним из факторов обострения ситуации в Европе. Об этом 15 апреля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин также подчеркнул, что в случае агрессии НАТО против России и Белоруссии первыми пострадают Польша и страны Прибалтики.
«В случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — сказал Нарышкин в беседе с журналистами.
Французский политик Флориан Филиппо 13 апреля призвал сограждан «остановить» президента страны Эммануэля Макрона, заявившего, что необходимо «навязать» России прекращение огня. Политик предложил устроить официальный манифест за мир в воскресенье, 27 апреля, в Париже, на площади Пале-Рояль.