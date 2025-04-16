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Эксперт рассказала о правильных позах для сна

Физиолог Крымцева: сон на животе затрудняет дыхание
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Фото: Global Look Press/Erik Reis
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Сон на животе затрудняет дыхание. Кроме того, нормализации дыхания, предотвращению храпа и заложенности носа способствуют подушка или приподнятое изголовье кровати. Об этом «Известиям» 16 апреля рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, физиолог Татьяна Крымцева.

Она пояснила, что сон необходим для нормального функционирования нервной системы и метаболических процессов в организме. Полноценный сон у человека вызывает субъективное чувство удовлетворенности и позволяет эффективно работать в фазу бодрствования.

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Крымцева обратила внимание, что важно ложиться спать в одни и те же часы и спать не меньше определенного времени, разного для каждого возраста. Так, дошкольники должны спать не меньше 10–13 часов в сутки, школьники — 9–12 часов, подростки с 14 лет — не менее 8–10 часов, а взрослым рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки.

«Ночной сон имеет примерно пять циклов, причем каждая фаза каждого цикла по-своему важна для восстановления организма. Нарушение времени сна приводит к нарушению цикличности и, как следствие, расстройствам физического и психического здоровья», — предупредила специалист.

Медик порекомендовала за несколько часов до сна исключать физические и умственные нагрузки, не пользоваться гаджетами перед сном, не пить алкоголь, не есть сладкое и острое: это необходимо для качественного сна. Кроме того, она отметила, что спать лучше всего в тихом и прохладном помещении при оптимальной температуре +18…+20 градусов, в полной темноте или маске для сна и в берушах.

«Днем лучше спать не больше 20 минут. Спальное место должно быть удобным и чистым», — добавила Крымцева.

Физиолог уточнила, что для быстрого засыпания важно и удобное положение тела — подушка или приподнятое изголовье кровати высотой 15–20 см обеспечит более качественный сон. Вместе с тем, по ее словам, сон на животе затрудняет дыхание, а положение на левом боку, напротив, считается оптимальной для большинства людей.

«Кстати, по данным исследований, во время сна на боку наиболее эффективно работает так называемая глимфатическая система — система тока жидкости в мозге, которая поддерживает жидкостный баланс и выводит нейротоксины мозга», — дополнила эксперт.

Ранее, 7 апреля, невролог, мануальный терапевт, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев рассказал «Известиям» о причинах тяги ко сну днем. По его словам, на желание поспать среди дня может влиять отсутствие режима или неправильное питание. Так, плотный ужин с большим количеством углеводов не добавит утренней бодрости. Кроме того, даже легкое обезвоживание снижает кровообращение и поступление кислорода в мозг, из-за чего появляется вялость.

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