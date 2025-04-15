Прокуратура Ленобласти начала проверку после выселения женщиной своих детей в баню

Прокуратура Ленинградской области начала проверку в отношении жительницы дачного поселка Химик-2, которая выселила своих детей в баню за провинности. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«На личный контроль кировского городского прокурора поставлен ход проверки, проводимой сотрудниками полиции в отношении матери несовершеннолетних, которая, по предварительным данным, применяла к трем малолетним детям жестокие методы воспитания», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По словам прокуратуры, дети помещены в педиатрическое отделение Кировской межрайонной больницы.

Ранее в этот день сообщалось, что в Ленинградской области мать отселила трех своих сыновей в возрасте от семи до 11 лет в баню за провинности. По данным источника «Известий», женщина и ее сожитель злоупотребляют алкоголем. Кроме того, мать в 2023 году была осуждена по ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») сроком на пять лет с отсрочкой на такой же период.