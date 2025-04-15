Жители рассказали об обстреле Курска со стороны ВСУ
Жители Курска рассказали подробности обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Кадры публикуют 15 апреля «Известия».
По словам горожан, в момент украинского обстрела они спали.
«Помню только, что я поздно легла спать. Помню, что на меня что-то падает и сыпется, как песок. И слышу уже сын кричит: «Ма, ты жива?» Я отвечаю ему: «Да, жива», — рассказала местная жительница Валентина Леонидовна.
Она добавила, что в результате обстрела ее сын получил ранения и был госпитализирован в областную больницу.
Еще одна женщина отметила, что обстрелы начались около 01:40, после чего раздался грохот. Она вышла на лестничную площадку и увидела выбитые стекла.
О массированной атаке украинских дронов по Курской области стало известно ранним утром 15 апреля. В результате ударов произошло возгорание в нескольких домах. Также погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Огонь повредил два многоэтажных здания и три частных домовладения. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждено 11 служебных автомобилей.
По факту массированной атаки ВСУ на жилые дома в Курске возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).