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Пленный ВСУ заявил о нежелании командования считаться с потерями среди солдат

Пленный ВСУ Гладченко: командование не желает считаться с потерями
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Фото: Минобороны РФ
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет своих солдат на фронт, не учитывая возможные потери. Об этом заявил украинский пленный Юрий Гладченко. Видео распространило 15 апреля Минобороны РФ.

По словам военного, украинское командование неэффективно планирует действия в бою.

«Людей не ценят, бросают на мясо. Людей выбивают, как мух. Если ты знаешь, что там опасность будет, и всё равно посылают чисто на смерть», — сказал Гладченко.

Также пленный рассказал о массовой мобилизации с принудительным призывом в военкоматы. Он отметил, что его забрали прямо из огорода сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), на следующий день он прошел медкомиссию.

Гладченко указал на то, что ВСУ отправляют на передовую всех, кого удается задержать на улице.

«Мне кажется, что люди, которые там (на фронте. — Ред.) были, после этого не хотят туда идти просто-напросто. Они будут всё делать, чтобы туда больше не идти», — отметил Гладченко.

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15 марта пленный военнослужащий украинской армии Богдан Ефимов рассказал, что ВСУ мобилизуют даже граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По его словам, в воинской части его назначили гранатометчиком, несмотря на то что он никогда не пользовался этим оружием.

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