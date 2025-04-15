Вэнс назвал абсурдом заявления Зеленского в адрес США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 15 апреля назвал абсурдными слова президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Москвы Вашингтоном.

«Я думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского — говорить правительству [США], которое в настоящее время обеспечивает единство его правительственных и военных усилий, что мы каким-то образом на стороне России», — заявил он в интервью UnHerd.

Вэнс уточнил, что данная риторика является «определенно непродуктивной».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 14 апреля сообщил о продвижении вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании украинского конфликта. По его словам, на текущий момент переговоры по Украине находятся на стадии «чего-то важного».

Третья встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.