Собянин поздравил школьников Москвы с успехами на Всероссийской олимпиаде

Участники сборной Москвы получили более 800 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по 12 предметам. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, отметив, что столичная команда показала «отличные результаты».

По итогам соревнований по информатике, физике, химии, обществознанию, истории, астрономии, искусству (МХК), русскому, испанскому, немецкому, итальянскому и китайскому языкам москвичи получили 825 дипломов: 156 — у победителей, еще 669 — у призеров состязаний. «Это на 213 наград больше, чем по этим предметам в прошлом году», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, абсолютными победителями стали 14 москвичей. В число лидеров сразу в нескольких дисциплинах вошли 39 учеников столичных школ. Собянин поздравил ребят с «замечательными результатами» и пожелал новых побед.

В нынешнем году в финал Всероссийской олимпиады вышли свыше трех тысяч московских школьников. Это рекордное число — в прошлом году участников из столицы было на тысячу меньше.

Состязания проводятся по 24 предметам. Соревнования проходят в 14 субъектах РФ и на федеральной территории «Сириус». Имена всех победителей Олимпиады назовут 30 апреля.

В конце марта мэр Москвы сообщил, что в прошлом году число выпускников столичных школ, которые набрали 220 баллов и выше по трем предметам ЕГЭ, увеличилось до 38,3%. Последние результаты единого экзамена показали, что «качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников по-прежнему на высоком уровне», подчеркнул мэр.

Он напомнил также, что в 2024 году московские школьники завоевали 24 медали, включая 19 золотых, на международных предметных олимпиадах.