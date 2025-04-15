Экс-советник Байдена сообщил об окончании эпохи помощи США Украине

Эпоха поддержки Киева со стороны США подошла к концу. Об этом 14 апреля заявил бывший директор по Восточной Европе и Украине в Совете нацбезопасности в администрации экс-президента Джо Байдена Дэвид Шимер.

Он отметил, что в ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпают $1,25 млрд американской помощи. Шимер также напомнил, что президент США Дональд Трамп пока не утвердил ни одного пакета помощи для Киева.

«Как следствие, эпоха военной помощи США Украине подходит к концу», — заявил Шимер газете The Guardian.

Бывший чиновник призвал европейские страны оказать поддержку ВСУ, добавила «Газета.Ru».

14 апреля Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты. Глава Белого дома выразил мнение, что при начале военного конфликта необходимо заранее понимать, возможна ли победа, и подчеркнул, что нельзя начинать войну против противника, значительно превосходящего по силам, надеясь исключительно на помощь извне.