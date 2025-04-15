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АвтоВАЗ начал выпуск специальной версии Lada Vesta

АвтоВАЗ запустил сборку Lada Vesta с ручным управлением
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Фото: АвтоВАЗ
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На заводе в Тольятти началось производство автомобилей Lada Vesta в версии с ручным управлением. Сертифицированное оборудование дублирует функции педалей газа и тормоза, позволяя управлять машиной людям с нарушением функций одной или обеих ног. Об этом говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 15 апреля.

В салоне слева от руля располагается рычаг, который механически связан с педалями: при перемещении на себя приводится акселератор, а от себя — тормозная система. Такая схема управления соответствует действующим в России требованиям к спецавтомобилям и является наиболее эргономичной, заявили в компании. При этом возможность управлять машиной обычным образом сохраняется.

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Фото: АвтоВАЗ

Поставщиком системы управления является тольяттинское предприятие «Хэнд Контрол», партнер АвтоВАЗа по производству спецавтомобилей с 2018 года. Модель будет представлена в кузовах седан и универсал, она комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. в связке с вариатором.

Седан Vesta с ручным управлением предлагается в комплектации Comfort. В перечень оснащения стартовой версии входят две подушки безопасности, кондиционер, система курсовой устойчивости, зеркала с электроприводом и обогревом и прочее. Vesta SW будет доступна в варианте Life, куда дополнительно входят регулировка сиденья водителя по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система EnjoY и мультируль.

В компании также отметили, что АвтоВАЗ продолжит выпуск Lada Granta с ручным управлением, причем впервые такая система будет устанавливаться на автомобили с кузовом лифтбеэк. Социальным службам передано уже более 2 тыс. таких машин.

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Накануне АвтоВАЗ объявил о повышении уровня роботизации на предприятии. Новые роботизированные сварочные комплексы установлены в цехе сварки Lada Iskra, который готов к старту промышленного производства. Основные пусконаладочные работы завершены.

9 апреля АвтоВАЗ сообщил о полном восстановлении технологий в бывших цехах опытно-промышленного производства (ОПП) в Тольятти. Прежде на нем начиналось производство внедорожника ВАЗ-2123 (впоследствии стал Chevrolet Niva), отрабатывалась сборка Kalina и других моделей.

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