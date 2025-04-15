При атаке беспилотников на Курск пострадали 24 многоквартирных дома

В результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск получили повреждения 24 многоквартирных дома. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Пострадало 24 МКД (многоквартирных домов. — Ред.), три из них достаточно серьезно. Работают эксперты, до вечера они оценят возможность восстановления домов», — заявил он в видеообращении в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавшие от ночной атаки ВСУ в Курске получат необходимую помощь и выплаты. Людей разместят в пунктах временного размещения и обеспечат питанием.

О массированной атаке украинских дронов по Курской области стало известно ранним утром 15 апреля. В результате ударов произошло возгорание в нескольких домах. Также погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей пострадали. Огонь повредил два многоэтажных здания и три частных домовладения. Один из снарядов попал в гараж скорой помощи, в результате повреждено 11 служебных автомобилей.

По факту массированной атаки ВСУ на жилые дома в Курске возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).