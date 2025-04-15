Интеллектуальную транспортную систему внедрят в Тульской области

В Тульской области начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы. Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Михаил Пантелеев. За обслуживание системы будет отвечать «Тулаавтодор».

ТСН24 пишет, что впервые идея создания ИТС прозвучала в 2020 году. Планировалось внедрить ее к 2024 году, но позже сроки перенесли на конец 2025 года. При этом были добавлены два дополнительных этапа. Тульскую область включили в число лидеров среди пилотных проектов по инициативе Минтранса. В рейтинге проектов она заняла второе место.

На новой платформе объединят транспортные технологии региона. Цель — сделать дороги более безопасными и удобными. ИТС поможет снизить число ДТП, улучшить контроль за движением, оперативно сообщать водителям информацию о ситуации на дорогах, развивать онлайн-оплату проезда.

Ранее сообщалось, что в этом году в муниципалитетах Тульской области потратят на ямочный ремонт дорог более 250 млн рублей. Деньги поступят из регионального бюджета. Основную часть средств распределят между крупными территориями.