Продажи большинства видов алкоголя в РФ снизились по итогам I квартала 2025 года

Продажи большинства видов алкогольной продукции в России по итогам I квартала 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 14 апреля сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В частности, водки с января по март было продано на 7,2% меньше, чем в 2024 году, коньяка — на 12,6% меньше. Общее падение у спиртных напитков составило 4,4%.

В винодельческом секторе в свою очередь было реализовано на 2% меньше виноградных вин, на 4,9% снизились продажи игристых напитков и на 8,8% — ликерных вин. Сектор слабоалкогольных напитков показал резкое падение в 9,3 раза.

Общие продажи алкогольной продукции, исключая пиво, сидр, пуаре и медовуху, за I квартал 2025 года составили 48,9 млн декалитров — на 14,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее, 3 марта, депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что представил законопроект о запрете на продажу алкоголя по воскресеньям. В своем сообщении он отметил, что последний день недели стоит посвятить времяпрепровождению с семьей, занятиям спортом или походам в культурные учреждения, а также подготовиться к началу рабочей недели.