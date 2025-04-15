WSJ сообщила о планах команды Трампа ввести новые санкции против РФ
Команда президента США Дональда Трампа обсуждает планы по введению новых санкций против России. Об этом 15 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в высокопоставленных кругах.
«Они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть (новые рестрикции. — Ред.)», — говорится в материале.
По данным WSJ, минфин и Госдепартамент США уже занимаются вопросом ужесточения антироссийских санкций, дополняет «Газета.Ru».
Накануне демократы в палате представителей США представили законопроект, который должен оказать давление на администрацию Трампа и поддержать Украину. По данным агентства Reuters, закон должен обеспечить финансирование безопасности и восстановление страны, а также ввести жесткие рестрикции против РФ.