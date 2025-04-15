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Ветераны СВО начали подготовку к уникальной экспедиции для покорения Эльбруса

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Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»
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В Санкт-Петербурге началась подготовка к уникальной экспедиции с участием получивших ранения ветеранов специальной военной операции (СВО), которые, несмотря на то что теперь для передвижения используют протезы, намерены подняться на вершину Эльбруса. Процесс подготовки военных 15 апреля оценил корреспондент «Известий».

Участники будущего восхождения проходят отбор и диагностику в клинике высоких технологий «Белоостров». Кардиологи, неврологи, травматологи и другие специалисты после медобследования выберут тех, чей организм выдержит нагрузку.

«В этом кабинете проверяют состояние нервной системы. В экстремальных условиях она всегда испытывает огромную нагрузку и может дать сбой. На пути к вершине Эльбруса высок риск потерять сознание. В этой стеклянной кабинке идет анализ, насколько сильна и вынослива дыхательная система и готов ли человек к подъему в горы, где уровень кислорода критически низкий», — рассказал корреспондент Мурад Магомедов.

Один из проходящих испытания — сибиряк Дмитрий Егоров, участвовавший в боях за Авдеевку. Будучи на передовой, он попал под обстрел во время штурма. Однако теперь вместе с другими героями СВО хочет испытать себя на прочность дальше, покорить Эльбрус и узнать способности своего организма.

«Жизнь продолжается, мы идем дальше. Это реально, это возможно, нужно идти и делать», — сказал участник спецоперации Сергей Кудрин.

Получившие серьезные ранения в ходе боев военные должны войти в историю, как первые, кому на протезах удастся группой подняться на вершину Эльбруса. Среди них также связист Александр Малов, который подорвался на мине. Протезы для ветеранов СВО специально модернизируют и адаптируют для экспедиции.

«Настройка протеза даст нам меньшее сопротивление для подъема и меньшее сопротивление при спуске. Будем намного безопаснее», — сообщил протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0» Виталий Дегтярев.

На аппаратах, установленных в клинике, проходят диагностику организма также космонавты и олимпийцы. В ходе испытаний врачи моделируют примерные нагрузки, которые будут на вершине Эльбруса.

«Наша задача сделать так, чтобы те, кто пойдет, были уверены максимально из возможного, что они способны дойти до вершины, что их организм в самый неудачный момент их не подведет», — пояснила заведующая отделением функциональной диагностики клиники «Белоостров» Оксана Гуткина.

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18 марта сообщалось, что более 350 ветеранов СВО из 60 регионов России стали участниками Всероссийского кубка защитников Отечества по зимним видам спорта. Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркнул, что это соревнование стало значимым шагом в развитии адаптивного спорта в стране. Кубок защитников Отечества был организован фондом «Защитники Отечества», Паралимпийским комитетом, Министерством спорта и различными регионами.

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