Центр Пскова перекроют 20 апреля

В Пскове 20 апреля введут ограничения на движение по центральным дорогам. Это связано с проведением соревнований по бегу «Псковский марафон – 2025».

В Псковской ленте новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД по региону уточнили, что перекрытия будут действовать на Спортивной улице на участке от улиц Гражданской до Кузнецкой, на улице Кремль, на Профсоюзной улице, на улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта, на Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы, на улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской и на участке от улицы Калинина до улицы Советской, а также на улице Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до улицы Гагарина.

Объехать перекрытые участки во время соревнований можно по улице Гражданской, Октябрьскому проспекту, улицам Калинина, Стахановской, Вокзальной, улице 128-й Стрелковой Дивизии. По Музейному переулку организуют двустороннее движение.

Автомобилистов попросили учесть эту информацию при планировании поездок и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Ранее сообщалось об ограничении движения грузовиков с 17 марта в Псковской области. Такая мера необходима для сохранения целостности дорог в весенний период. Ограничение будет распространяться на транспортные средства с грузом и без груза на дорогах регионального значения.