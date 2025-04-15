В результате взрыва полицейского грузовика в Пакистане погибли три человека
В результате взрыва полицейского грузовика в пакистанской провинции Белуджистан погибли три человека и 16 получили ранения. Об этом 15 апреля сообщила телекомпания Geo.
«Автомобиль подвергся нападению в районе Шамсабад, в результате чего 16 бойцов пограничной полиции получили ранения», — уточняется в материале.
По словам телекомпании, в больнице медицинского комплекса Болан и гражданской больнице был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Представитель правительства Белуджистана сообщил, что двое раненых находятся в критическом состоянии.
Ранее, 4 апреля, сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва в Боливии. Инцидент произошел во время конфликта двух шахтерских бригад. Взрывное устройство было спрятано в бочке с дизельным топливом и активировано с пульта дистанционно.