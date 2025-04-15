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Отопительный сезон завершается в Липецкой области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Липецкой области постепенно завершается отопительный сезон. Через день, 16 апреля, теплоснабжение отключат в домах столицы региона. Соответствующее постановление подписал мэр Роман Ченцов.

По его словам, которые приводит GOROD48, синоптики прогнозируют, что на этой неделе будет стабильно тепло, температура воздуха достигнет +24 градусов. В многоквартирных домах начнется поэтапное отключение отопления. Однако в больницах, школах и детских садах это сделают по заявкам руководителей.

В Ельце отопительный сезон завершится сегодня, 15 апреля. В объектах социальной сферы это также будет сделано по заявкам руководителей учреждений, рассказал мэр Ельца Евгений Боровских. Решение об отключении отопления также принято из-за прогноза метеорологов.

Параллельно в городах начнут подготовку к следующему отопительному сезону. Так, в Липецке в этом году планируется обновить более 17 км тепловых сетей и порядка 27 сетей водоснабжения и водоотведения.

Ранее сообщалось, что окончание отопительного сезона в Хабаровске запланировано на первую декаду мая. Точная дата отключения теплоснабжения будет утверждена на основании прогноза погоды. Отопление отключат при повышении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти дней подряд.

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