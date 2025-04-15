Девушку из Североморска обвинили в истязании малолетней дочери

В Североморске Мурманской области 24-летнюю местную жительницу обвинили в истязании своей четырехлетней дочери. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Как пишет ИА «Би-порт» со ссылкой на СУ СКР по региону, установлено, что в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года молодая мать в своей квартире систематически избивала дочь, тем самым причиняя ей боль и нравственные страдания.

Пока идет предварительное следствие, ребенка изолировали от матери и поместили в специализированное учреждение.

Следователи собирают доказательства по делу, проводятся медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Таганроге полицейские задержали мать, подозреваемую в убийстве и покушении на убийство двух своих полугодовалых детей-близнецов. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения двум своим сыновьям. После этого она положила детей в сумки-переноски и оставила в одном из магазинов города.