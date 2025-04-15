Сакура зацвела в Саду дружбы в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Саду дружбы на Литейном проспекте началось цветение сакуры. Фото первых цветков публикует телеканал «78».

Сад дружбы торжественно открыли в 2023 году. Он является уменьшенной копией древнего шанхайского Сада радости. Его Северной столице на 300-летие подарил город-побратим Шанхай.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге усилят охрану редких видов животных и растений. Для этого создадут специальную комиссию. Проект соответствующего постановления подготовил комитет по природопользованию. Комиссия займется решением вопросов, касающихся ведением Красной книги Петербурга, занесением в нее и исключением из нее видов растений и животных.