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Южная Корея и США провели совместные воздушные учения

KBS: Южная Корея и США провели совместные учения Военно-воздушных сил
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи и США провели совместные учения с развертыванием американских стратегических бомбардировщиков B-1B. Об этом 15 апреля сообщила телерадиокомпания KBS.

В них также приняли участие истребители F-35A и F-16 южнокорейских ВВС и американские истребители F-16. Уточняется, что учения призваны регулярно демонстрировать расширенные возможности США по сдерживанию внутри страны и за рубежом.

«Министерство национальной обороны (Южной Кореи. — Ред.) объяснило, что учения были проведены с целью продемонстрировать объединенные возможности расширенного сдерживания Южной Кореи и США, позволяющие справиться с постоянной угрозой, исходящей от передовых ядерных и ракетных сил Северной Кореи, и укрепить оперативную совместимость совместных сил Южной Кореи и США», — говорится в материале.

По данным KBS, Сеул и Вашингтон продолжат расширять совместные учения по сдерживанию угроз и реагированию на них на основе тесного сотрудничества для укрепления взаимодействия в рамках южнокорейско-американского альянса.

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Агентство Yonhap 15 января сообщило о проведении США, Южная Кореей и Японией совместных воздушных учений вблизи Корейского полуострова в ответ на запуск Пхеньяном баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Уточнялось, что в учениях приняли участие по меньшей мере один американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, южнокорейские истребители F-15K и японские истребители Mitsubishi F-2.

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