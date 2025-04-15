Тюменской области угрожает паводок

Угроза паводка обострилась в Тюменской области. В селе Ильинка Казанского района уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 3 см. Он составляет 753 см над уровнем поста. Вода прибывает и в других крупных водоемах региона.

По данным губернатора Александра Моора, уровень воды растет сдержанно в отличие от прошлого года. В Ишиме он прибавил 7 см, увеличившись до 634 см, в селе Арбатском — также на 7 см, до 616 см. Пока населенным пунктам ничего не угрожает. Гидрологи прогнозируют, что пик роста придется на 18 апреля.

В начале месяца в Тюменской области из-за паводков перекрыли движение по 15 региональным дорогам. Ограничения ввели в Ишимском, Аромашевском, Абатском, Викуловском, Вагайском, Голышмановском и Ялуторовском районах, отмечает ИА «Ура.ру».

14 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с правительством доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с весенними паводками в стране. Весеннее половодье началось немного раньше обычных сроков, но в целом проходит без существенных осложнений.