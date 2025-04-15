Видео. Водитель легковушки погиб в аварии с участием грузовика в Красноярском крае

Видео. Водитель легковушки погиб в аварии с участием грузовика в Красноярском крае

2025-04-15T09:08:57+03:00

2025-04-15T09:09:13+03:00

2025-04-15T09:09:14+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru