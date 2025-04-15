Горнолыжная база полностью сгорела в Красноярском крае

В Красноярском крае огонь полностью уничтожил горнолыжную базу «Шишкин лог». Пожар тушили 92 человека и 27 единиц техники.

Площадь возгорания составила 778 кв. м. По предварительным данным, причиной могло стать повреждение линий электропередачи во время сильного ветра. Один из сторожей, Виктор Помогаев, рассказал, что огонь мог подойти к базе от каменного карьера.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на главу Минусинского района Сергея Глухова, погибших и пострадавших нет, но сама база полностью выгорела.

Он также рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий в районе зафиксированы частичные отключения электроэнергии. Аварийные бригады ликвидируют последствия. Ожидается, что электричество вернут в дома в ближайшее время.

В Новотроицком сельсовете горела сухая трава. Пожар заметили даже в отдаленных населенных пунктах района.

Ранее в Рослесхозе рассказали, что в России зафиксировано уже 73 лесных пожара на площади около 75,8 тыс. га. Наиболее сложная ситуация в Забайкальском крае, в Бурятии и Еврейской автономной области. Год назад в это же время по всей стране горели восемь лесов. По данным Минприроды, весенний пожароопасный сезон наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Пик придется на начало мая.