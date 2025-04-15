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В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии

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Фото: Global Look Press/Mateusz Slodkowski
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) в монополии и потребовала рассмотреть возможность реструктуризации корпорации либо продажи принадлежащих ей платформ Instagram и WhatsApp (обе принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом 15 апреля сообщает агентство Reuters.

FTC утверждает, что приобретения Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014-м были направлены на устранение конкуренции с Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Комиссия представила электронные письма, в которых Цукерберг обсуждал покупку Instagram как способ борьбы с конкурентом.

Уточняется, что слушания по иску прошли 14 апреля. Глава Meta Марк Цукерберг выступил в суде и отверг обвинения, заявив, что структура потребления контента изменилась: пользователи чаще обмениваются сообщениями в личном порядке, а не публикуют посты. По его словам, только 20% контента в Facebook и 10% в Instagram создаются друзьями пользователей.

Meta в числе своих соперников называет TikTok, Snapchat, Reddit и LinkedIn.

Возможная потеря Instagram может значительно ударить по доходам корпорации. По прогнозу Emarketer, в 2025 году реклама в Instagram принесет Meta $37 млрд в США — около половины ее рекламной выручки в стране.

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Ранее, 27 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Facebook и Instagram смогут возобновить работу в России только после исполнения требований российского законодательства. По его словам, потенциальное восстановление доверия в российско-американских отношениях никак не повлияет на статус заблокированных в РФ сайтов.

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