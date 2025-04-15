Водитель легковушки погиб в аварии с участием грузовика в Красноярском крае

В Ермаковском районе Красноярского края произошла авария с участием грузовика, в результате которой погиб 45-летний водитель легкового автомобиля. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

ДТП произошло этой ночью на 614-м км трассы Р-257 «Енисей». Предварительно, водитель легковушки Great Wall двигался в сторону Кызыла со стороны Абакана и допустил выезд на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с грузовиком «Фредлайнер».

«Водитель легкового автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в Telegram-канале МВД России по Красноярскому краю.

Уточняется, что водитель грузового автомобиля не пострадал.

В Москве на внутренней стороне 108-го км МКАД 14 апреля произошло столкновение нескольких грузиков. По данным источника «Известий», в ДТП участвовало пять автомобилей. Он уточнил, что из одного транспортного средства эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.