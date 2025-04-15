Минобороны РФ подало иски к стройподрядчикам на сумму более 30 млрд рублей
Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы более 20 исков к строительным подрядчикам на сумму свыше 31,1 млрд рублей. Об этом 15 апреля свидетельствуют материалы в картотеке суда, с которыми ознакомились «Известия».
Из документов следует, что исковые заявления поступили в суд 4 апреля, их еще не приняли к рассмотрению. Основания подачи исков пока не раскрываются.
По меньшей мере 13 исков поданы к федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП) «Главное управление специального строительства». По некоторым заявлениям уже назначены судебные заседания.
20 января стало известно, что Минобороны России подало иски к Военно-строительной компании (ВСК). Уточнялось, что общая сумма исковых требований составляет 4 млрд 021 млн 508 тыс. 717 рублей. Согласно картотеке суда, с 10 по 13 января ведомство подало 10 исковых заявлений.