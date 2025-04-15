Папа римский причислил «Божиего архитектора» Антониу Гауди к лику блаженных

Папа римский Франциск причислил к лику блаженных «Божиего архитектора» — каталонца Антонио Гауди. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщила пресс-служба папского престола.

«К почестям алтарей относится каталонский художник, посвятивший большую часть своей жизни проекту собора Святого Семейства в Барселоне и считавший свою работу миссией сделать Бога известным», — говорится в заявлении престола.

Как уточняет «Газета.Ru», Гауди был присвоен титул досточтимого слуги Божиего. Архитектор руководил строительством храма Святого Семейства (Sagrada Família) более 40 лет.

Другими известными проектами Гауди являются дворец Гуэль, парк Гуэль, винные погреба Гуэль, часовни и крипты Колонии Гуэль, павильоны усадьбы в Педральбесе.

Гауди родился в 1852 году и умер в 1926 году после попадания под трамвай.

Ранее, 6 апреля, папа римский Франциск выступил на публике впервые после лечения. После воскресной мессы, посвященной страдающим и болеющим, 88-летний Франциск выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и обратился к собравшимся.