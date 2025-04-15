Первый эпизод второго сезона сериала Last of Us вышел в России

Первый эпизод второго сезона сериала «Одни из нас» / «Последние из нас» / Last of Us вышел в ночь на понедельник, 14 апреля, по московскому времени. Официально релиз в России не анонсирован, однако эпизод в Сети появился с профессиональным российским дубляжом.

Западные издания выставили эпизоду высокие оценки: на агрегаторах они у «Последних из нас» приближаются к 100%.

Сериал представляет собой экранизацию одноименной видеоигры, первая часть которой, вышедшая в 2013 году, к 2019 году уже насчитывала 20 млн экземпляров на руках у пользователей. Вторая часть вышла в 2020 году, и к 2022-му было продано более 10 млн ее экземпляров. Сериал же за первые два месяца со дня выхода собрал 40 млн просмотров.

От игры первый сезон отличался мало. Зрителям полюбился вставной эпизод, которого не было в первоисточнике, — он рассказывал о семье, решившей выбрать собственный путь и изолироваться от остального мира.

Второй же сезон, как следует из первого эпизода, может повторить вторую часть видеоигры почти в точности. Из-за этого отсутствует интрига. Игра вышла не так давно, и зрители, которые с ней ознакомлены, еще помнят сюжет и не найдут в экранизации ничего неожиданного.

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Короли и капустник: почему второй сезон «Одних из нас» — неудача