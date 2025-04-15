В московском кинопарке «Москино» пройдет форум о киноиндустрии

В Москве 19 апреля в кинопарке «Москино» состоится форум «Будущее в кино», ключевыми темами которого станут искусственный интеллект (ИИ) и его влияние на индустрию. Об этом 15 апреля сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

«Темой форума «Будущее в кино», мероприятия которого состоятся 19 апреля, станет искусственный интеллект. Представители киноиндустрии расскажут о новейших технологиях и тенденциях в мировом кинематографе, специфике съемок в разное время года и при различных погодных условиях. Лекции и мастер-классы пройдут в образовательном центре», — сообщается на портале.

Помимо этого на выходных в кинопарке можно будет посетить игры, творческий вечер, мастер-классы, постановочные съемки и моноспектакль.

«На площадке «Уездный город» гостей кинопарка порадует иммерсивный театрализованный квест «Фильм! Фильм! Фильм!». Участникам предстоит попасть на съемочную площадку и понаблюдать за всеми этапами кинопроизводства — от написания сценария до выхода фильма в прокат», — рассказали организаторы.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в кинопарке «Москино» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне заработает новый экскурсионный маршрут «Кинохроники Победы». В маршрут автобусно-пешеходной экскурсии включены шесть натурных площадок кинопарка, на каждой из которых для гостей подготовлена иммерсивная программа.