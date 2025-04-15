Минобороны сообщило об уничтожении 115 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 115 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве добавили, что 109 БПЛА перехватили над территорией Курской области, еще три — над Воронежской областью и по одному дрону над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

О массированном ударе дронов ВСУ по Курской области стало известно ранее в этот день. В результате произошло возгорание в нескольких домах, а также погибла пожилая женщина. Также еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги и другие травмы. Им оказывают помощь медики.