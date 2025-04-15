Уиткофф назвал основные темы переговоров между США и Ираном

Ключевыми вопросами американо-иранских переговоров станут введение ограничений на обогащение Тегераном урана и контроль над вооружениями. Об этом во вторник, 15 апреля, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Переговоры с иранцами будут сконцентрированы в целом вокруг двух основных пунктов. Во-первых, это обогащение [урана]», — сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Так, по словам дипломата, значение максимального обогащения Тегераном урана не должно превышать 3,67%.

Кроме того, Уиткофф сообщил, что будут введены механизмы проверки вооружений, включая количество ракет у Ирана.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов заявил, что строгая проверка послужит основой для переговоров между двумя странами, а в случае отсутствия изменений США намерены искать другие способы решения вопросов, предупредил Уиткофф.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и Уиткофф в присутствии главы МИД Омана бен Хамуда Аль-Бусаиди обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.