Актриса Наталья Суркова рассказала о своей роли в мелодраме «Почтарь»

Премьера мелодрамы режиссера и сценариста Андрея Разенкова «Почтарь» состоится на 47-м Московском международном кинофестивале в четверг, 17 апреля. В прокат фильм выйдет 24 апреля. Актриса Наталья Суркова, которая исполнила в кинокартине роль матери дезертира, рассказала «Известиям» об этой роли.

Героиня фильма по имени Валентина, которую сыграла Суркова, работает на заводе и воспитывает двоих детей. Она боится, что младший сын сбежит на фронт, и пока не знает, что старший ее сын стал дезертиром, потому что местный юродивый почтальон приносит ей и односельчанам фальшивые письма от пропавших и погибших близких.

«Я таких женщин видела много. И отношусь к ним с большим уважением, любовью, нежностью. Определенного прототипа для моей героини не нужно было искать. Валентина — собирательный образ», — рассказала актриса.

Суркова подчеркнула, что беспокоиться за своих детей — естественно для матери. Военная обстановка, когда односельчане получают похоронки, от одного сына нет вестей, а второй хочет отправиться на фронт, ведет к постоянной тревоге.

«Удивительное дело, в фильме были такие сцены, к которым надо заранее готовиться: со слезами, с истерикой. Обычно над таким надо долго работать — нафантазировать себе что-то, пропустить через себя. А здесь в каждой сцене из меня просто ручьями сами выливались слезы», — поделилась она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Натальи Сурковой «Известиям»:

«Мне понравилась история — волшебная, романтическая и очень трогательная»