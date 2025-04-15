Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин запустил производство российского аналога упаковки «Тетра Пак»
Мир
Южная Корея и США провели совместные воздушные учения
Мир
В ГД призвали отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая
Мир
Китай обвинил Агентство национальной безопасности США в кибератаках
Мир
WSJ сообщила о планах команды Трампа ввести новые санкции против РФ
Армия
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ на сумском направлении
Мир
Лавров опроверг поступление предложений от США обсудить стратегические отношения
Мир
СМИ сообщили о вынужденном отказе Каллас от создания фонда для Украины
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 115 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Мир
Al Jazeera сообщил о как минимум 15 погибших в секторе Газа за сутки
Экономика
В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии
Мир
Лавров указал на здравый смысл в позиции новой администрации США
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
Глава Аргентины Милей назвал РФ одним из лидеров нового миропорядка
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Экономика
Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка

Актриса Наталья Суркова рассказала о своей роли в мелодраме «Почтарь»

0
EN
Фото: ТАСС/Александр Щербак
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Премьера мелодрамы режиссера и сценариста Андрея Разенкова «Почтарь» состоится на 47-м Московском международном кинофестивале в четверг, 17 апреля. В прокат фильм выйдет 24 апреля. Актриса Наталья Суркова, которая исполнила в кинокартине роль матери дезертира, рассказала «Известиям» об этой роли.

«Я пришел в профессию актера в бегстве от скуки»
Актер Дмитрий Чеботарев — о фильме «Дорогая, я больше не перезвоню», клейме майора Грома, киносказках и своем уходе из театра

Героиня фильма по имени Валентина, которую сыграла Суркова, работает на заводе и воспитывает двоих детей. Она боится, что младший сын сбежит на фронт, и пока не знает, что старший ее сын стал дезертиром, потому что местный юродивый почтальон приносит ей и односельчанам фальшивые письма от пропавших и погибших близких.

«Я таких женщин видела много. И отношусь к ним с большим уважением, любовью, нежностью. Определенного прототипа для моей героини не нужно было искать. Валентина — собирательный образ», — рассказала актриса.

Суркова подчеркнула, что беспокоиться за своих детей — естественно для матери. Военная обстановка, когда односельчане получают похоронки, от одного сына нет вестей, а второй хочет отправиться на фронт, ведет к постоянной тревоге.

«Удивительное дело, в фильме были такие сцены, к которым надо заранее готовиться: со слезами, с истерикой. Обычно над таким надо долго работать — нафантазировать себе что-то, пропустить через себя. А здесь в каждой сцене из меня просто ручьями сами выливались слезы», — поделилась она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Натальи Сурковой «Известиям»:

«Мне понравилась история — волшебная, романтическая и очень трогательная»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025